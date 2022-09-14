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Против нетрадиционного секса: какие законы рассмотрит Госдума

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ
Государственная Дума восьмого созыва начала осеннюю сессию. Депутаты намерены рассмотреть около 120 законопроектов. Среди них — запрет пропаганды ЛГБТ и чайлдфри, назначение 13-й пенсии и появление в России исламского банкинга.

Начавшаяся сессия — третья для этого состава Госдумы, избранной осенью 2021 года. Прошлой осенью народные избранники приняли 98 законов, а этой весной — 361 закон. Главный документ, который предстоит утвердить осенью, — бюджет страны.

«Законотворческая работа будет направлена на упрощение и улучшение жизни граждан, сохранение и развитие бизнеса, дальнейшую цифровизацию и автоматизацию процессов», — отметил заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Против пропаганды ЛГБТ и чайлдфри

Депутаты трех фракций (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду») летом внесли законопроект о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений». По их мнению, сейчас подобное «девиантное поведение» показывается в СМИ и в кино как норма.

Авторы предложили не выдавать прокатные удостоверения фильмам с «нетрадиционными» героями и дополнить закон «Об информации» запретом на «отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Сейчас закон запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Курултай Башкортастана и депутаты от этого региона считают, что надо защитить детей от идеологии «чайлдфри». «Пропаганда сознательной бездетности … ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — гласит пояснительная записка к законопроекту.

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13-я пенсия

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложит ежегодную 13-ю пенсию — ее смогут выплачивать перед новогодними праздниками и работающим, и неработающим пенсионерам.

Дополнительные деньги будут равны размеру получаемой гражданином пенсии. Это позволит поддержать социально уязвимую категорию и поможет пенсионерам подготовиться к празднованию Нового года.

День памяти жертв в Донбассе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин продвигает идею установить День памяти жертв войны в Донбассе. Власти ДНР уже учредили День памяти детей — жертв войны в Донбассе, он будет 27 июля.

«Речь идет о сотнях погибших и раненых. Этот геноцид продолжается девятый год», — заявлял Володин.

Также предлагается приравнять Георгиевскую ленту к символам воинской славы. За ее публичное осквернение будет грозить уголовная или административная ответственность. 

Исламский банкинг

Попытки установить правила исламского банкинга оформились в законопроект. Ислам запрещает брать деньги в долг под проценты, но разрешает торговлю с наценкой. Но банкам России не разрешено заниматься торговлей.

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Законопроект предлагает внедрить исламский банкинг через форму организации партнерского финансирования (ОПФ).

«К примеру, вы хотите взять машину. Вы пришли в исламский банк и говорите — хочу вот эту модель. Исламская финансовая организация покупает ее и перепродает вам, зарабатывая на наценке», — объяснял RTVI президент фонда развития исламского бизнеса и финансов Линар Якупов.

Также депутаты рассмотрят законопроект о борьбе с иностранным вмешательством, внесение прививки от коронавируса в национальный календарь прививок, продажу рецептурных препаратов онлайн, обязанность призывников являться в военкомат без повестки и новую редакцию закона о местном самоуправлении.

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