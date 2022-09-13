Сериал «Чайки» про волейбольную команду покажут на «России»

Премьера спортивной мелодрамы «Чайки» состоится на канале «Россия» 19 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

Главные роли в «Чайках» играют Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Александра Богданова, Юрий Чурсин, Илья Любимов.

Сюжет сериала развивается вокруг женской волейбольной команды из Калининграда, которую в силу обстоятельств вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Михаил Пореченков) – человек резкий, со сложным, неуступчивым характером.

Тополь нацелен сделать своих новых подопечных чемпионами страны. Но ему придется столкнуться с непростым характером «чаек». У каждой из волейболисток железная воля к победе и сложности в личной жизни.

Главными консультантами и тренерами актерской сборной стали Анна Белова, чемпион волейбольной Высшей лиги «А» и Высшей лиги «Б» России сезонов 2020-2021 («Северянка», Череповец), и ее супруг Даниил Белов, основатель и тренер волейбольной школы «Belovevolley».

Премьера многосерийной мелодрамы «Чайки» состоится 19 сентября в 21:20 на телеканале «Россия».