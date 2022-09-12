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ФСБ предотвратила теракты в Крыму и Херсонской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

 Федеральная служба безопасности России предотвратила теракты в Крыму и Херсонской области, сообщает Центр общественных связей ФСБ.  

«В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — говорится в сообщении.

Российскими контрразведчиками установлен сотрудник СБУ, руководивший деятельностью завербованных им источников из числа националистов, отметили в пресс-службе ведомства.

Получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранноспецслужбой операций, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования

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