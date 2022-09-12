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Посол России предупредил ФРГ о пересечении красной черты

Источник:
«Известия»
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Фото: Simone Cortesi / CC BY-SA 3.0

Посол России в ФРГ заявил, что Украина применяет немецкое оружие не только против российских военных, но и против мирного населения, и это — красная черта.

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать», — заявил посол.

Нечаев отметил, что поставки вооружений Киеву от Берлина — это путь, который затягивает конфликт и увеличивает жертвы. Многие в Германии это осознают, уверен посол.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее сообщил о намерении ФРГ поставить на Украину три дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T, 10 бронированных ремонтно эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от беспилотников. 

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