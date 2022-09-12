Посол России предупредил ФРГ о пересечении красной черты

Посол России в ФРГ заявил, что Украина применяет немецкое
оружие не только против российских военных, но и против мирного населения, и
это — красная черта.
«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием
германского производства, применяемого не только против российских
военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта,
которую немецкие власти не должны были переступать», — заявил посол.
Нечаев отметил, что поставки вооружений Киеву от Берлина —
это путь, который затягивает конфликт и увеличивает жертвы. Многие в Германии
это осознают, уверен посол.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее сообщил о намерении ФРГ поставить на Украину три дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T, 10 бронированных ремонтно эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от беспилотников.