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Врио избрали губернатором Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Врио губернатора Томской области Владимир Мазур победил на двухдневных выборах с результатом 85%, сообщает избирательная комиссия региона.

В мае Владимир Путин принял отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина, возглавлявшего регион последние 10 лет. На должность врио губернатора из управления Президента РФ по внутренней политике перешел 55-летний Владимир Мазур.

Выборы проходили 10 и 11 сентября. В регионе проходило дистанционное электронное голосование (ДЭГ) с использованием федеральной платформы.

После обработки 100% протоколов, в том числе результатов ДЭГ, Мазур набрал 85% голосов. Председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцева набрала 6,08% голосов, вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ) — 5,3%, председатель томского совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Виктор Гринев — 2,11%.

Фото: © избирательная комиссия Томской области

Явка на выборах этого года была выше, чем на прошлых выборах губернатора в 2017 году. Тогда они длились один день, общая явка составила 25,78 %. На этих выборах, проходивших 10 и 11 сентября, еще на 18.00 второго дня голосования она составила 26,78 %.

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Политика #Местная власть #Томск
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