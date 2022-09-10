Назван самый безопасный автомобиль в мире

Кроссовер Tesla Model Y признан самым безопасным автомобилем среди когда-либо проверенных в ходе самого жесткого теста Euro NCAP. Электромобиль получил самый высокий балл безопасности — 92%.
Так, Tesla Model Y получила 97% за систему защиты взрослых пассажиров; 98% за систему безопасности; 87% за безопасность пассажиров-детей; 82% за безопасность пешеходов.
В рамках теста Euro NCAP проверяется лобовое столкновение, боковое столкновение и удар сзади, функции безопасности для детей и насколько серьезными могут быть травмы пешеходов и велосипедистов.
Также тестируются вспомогательные функции безопасности, такие как удержание полосы движения, помощь при превышении скорости, мониторинг состояния водителя и системы предотвращения столкновений.
Кроме Tesla Model Y в пятерке самых безопасных автомобилей по версии Euro NCAP Lexus NX, Subaru Outback, Genesis G80. На пятом месте Wey Coffee 01, Mercedes EQ EQS, Nissan Qashqai и Polestar 2, набравшие одинаковое количество баллов.
Среди ключевых факторов успеха Tesla Model Y — изготовления задней части днища в виде одной большой детали и усиленный аккумуляторный блок, которые обеспечивают огромную прочность. Также авто оснащено подушками безопасности в середине салона.
olegsbeglovЗа газ по 3000$. За миллиардные списания оружия. Да и не заплатили они - это их ограбили. Такова "цивилизация"...
Alborшёл на выборы как президент мира. Что то там про колени и прочие бормотал. А оказался презикоом войны....
Kam1kadzeЕсли стаду обезьян дать космическую ракету, это не сделает стадо космической державой. Все новые технологии...
MuCbEGrossmeister38rus не прав на 100%