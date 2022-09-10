Назван самый безопасный автомобиль в мире

Кроссовер Tesla Model Y признан самым безопасным автомобилем среди когда-либо проверенных в ходе самого жесткого теста Euro NCAP. Электромобиль получил самый высокий балл безопасности — 92%.

Так, Tesla Model Y получила 97% за систему защиты взрослых пассажиров; 98% за систему безопасности; 87% за безопасность пассажиров-детей; 82% за безопасность пешеходов.

В рамках теста Euro NCAP проверяется лобовое столкновение, боковое столкновение и удар сзади, функции безопасности для детей и насколько серьезными могут быть травмы пешеходов и велосипедистов.

Также тестируются вспомогательные функции безопасности, такие как удержание полосы движения, помощь при превышении скорости, мониторинг состояния водителя и системы предотвращения столкновений.

Кроме Tesla Model Y в пятерке самых безопасных автомобилей по версии Euro NCAP Lexus NX, Subaru Outback, Genesis G80. На пятом месте Wey Coffee 01, Mercedes EQ EQS, Nissan Qashqai и Polestar 2, набравшие одинаковое количество баллов.

Среди ключевых факторов успеха Tesla Model Y — изготовления задней части днища в виде одной большой детали и усиленный аккумуляторный блок, которые обеспечивают огромную прочность. Также авто оснащено подушками безопасности в середине салона.