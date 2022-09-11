НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Эксперт назвала самые распространенные половые инфекции у россиян

Источник:
Sibnet.ru
927 0
Фото: © sputnikvaccine.com

Молодые люди чаще болеют хламидиозом, а женщины и мужчины старше 40 лет — сразу букетом инфекций, сообщила Sibnet.ru медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова.

«Из всех заражений ИППП (инфекции, передаваемые половых путей) 80% приходится на группу молодых людей до 25 лет. Чаще всего они болеют хламидийной инфекцией и вирусом папилломы человека. У людей старше 40 лет врачи чаще выявляют трихомониаз и микст-инфицирование, то есть заражение несколькими инфекциями», — отметила Гергесова.

Кроме указанных инфекций, в России также часто фиксируется еще три инфекции. Это гонорея, микоплазмоз и генитальный герпес.

#Любовь
Секреты контрацепции

Также, поданным лаборатории Lab4U, в 2021 году число заказов исследований на ИППП было на 52% больше, чем в 2020. За первое полугодие этого года количество анализов на ИППП остается таким же, что и год назад. Процент положительных тестов не изменился с 2020 года и составляет 11-12% от всего числа заказов.

Согласно данным Росстата, заболеваемость ИППП снижается. Так, хламидиоз подтвердился в 2020 году 28,4 тысячи россиян, а в 2019 году им болели 36,7 тысячи жителей. А сифилисом заразились в 2020 году 15,3 тысячи человек, что на 7 тысяч меньше, чем в 2019 году.

Еще по теме
Коронавирус найдет себе нового «хозяина»
Второй случай оспы обезьян выявили в России
Первый новосибирский вытрезвитель откроют рядом со школой
Попова оценила вероятность введения ограничений из-за COVID
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
Российский шутер Atomic Heart станет эксклюзивом VK Play
Российские войска отступили из Изюма
Экс‑премьер Италии заявил о невозможности победы над Россией
Обсуждение (0)
Картина дня
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
Россия воплотит в реальность главный кошмар Европы
Российские войска отступили из Изюма
Утверждены минимальные баллы ЕГЭ на следующий год
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Российские войска отступили из Изюма
44
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
38
Путин рассказал о главном приобретении СВО
30
Премьер Мьянмы назвал Путина лидером мира
30
США передали Украине ракеты Harpoon на автомобильной базе