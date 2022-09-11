Эксперт назвала самые распространенные половые инфекции у россиян

Молодые люди чаще болеют хламидиозом, а женщины и мужчины старше 40 лет — сразу букетом инфекций, сообщила Sibnet.ru медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова.

«Из всех заражений ИППП (инфекции, передаваемые половых путей) 80% приходится на группу молодых людей до 25 лет. Чаще всего они болеют хламидийной инфекцией и вирусом папилломы человека. У людей старше 40 лет врачи чаще выявляют трихомониаз и микст-инфицирование, то есть заражение несколькими инфекциями», — отметила Гергесова.

Кроме указанных инфекций, в России также часто фиксируется еще три инфекции. Это гонорея, микоплазмоз и генитальный герпес.

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Также, поданным лаборатории Lab4U, в 2021 году число заказов исследований на ИППП было на 52% больше, чем в 2020. За первое полугодие этого года количество анализов на ИППП остается таким же, что и год назад. Процент положительных тестов не изменился с 2020 года и составляет 11-12% от всего числа заказов.

Согласно данным Росстата, заболеваемость ИППП снижается. Так, хламидиоз подтвердился в 2020 году 28,4 тысячи россиян, а в 2019 году им болели 36,7 тысячи жителей. А сифилисом заразились в 2020 году 15,3 тысячи человек, что на 7 тысяч меньше, чем в 2019 году.