Томичи выберут нового губернатора

Выборы губернатора Томской области пройдут 10 и 11 сентября, за кресло главы поборются четыре кандидата, в том числе врио губернатора Владимир Мазур.

В мае Владимир Путин принял отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина, возглавлявшего регион последние 10 лет. На должность врио губернатора из управления Президента РФ по внутренней политике перешел 55-летний Владимир Мазур.

Выборы будут идти два дня 10 и 11 сентября. В регионе пройдет также дистанционное электронное голосование (ДЭГ) с использованием федеральной платформы.

Мазур стал одним из кандидатов на пост губернатора. Он представляет «Единую Россию». Также в числе его конкурентов — представитель КПРФ, преподаватель Андрей Петров, депутат областной думы от «Справедливая Россия – За правду» Галина Немцева, юрист Виктор Гринев от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».