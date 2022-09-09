Сериал «Стая» вышел эксклюзивно в Wink

Эксклюзивный показ молодежной драмы «Стая» стартовал в видеосервисе Wink с пятницы, 9 сентября.

По сюжету юные правонарушители отправляются в горы в рамках экспериментальной программы. Каждый герой — яркая личность со своей мрачной историей. Им предстоит пройти через опасный горный перевал под контролем психолога-воспитателя Риты (Агата Муцениеце).

В одну из ночей в палаточном лагере происходит трагедия. Подростки понимают, что будут главными подозреваемыми, и решают бежать, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляются муж Риты (Макар Запорожский) и отец одного из ребят (Александр Робак), которые не подозревают с чем им придется столкнуться в процессе.

Съемки сериала «Стая» проходили в экстремальных условиях в Краснодарском крае, Дагестане и Северной Осетии, куда группа отправилась в двухмесячную экспедицию. А прежде актеры усиленно готовились к съемкам в Москве: прошли обучение скалолазанию и безопасному поведению в горах, а также научились стрелять из лука.

Первая серия «Стаи» уже доступна для просмотра в Wink. Новые эпизоды будут выходить по пятницам.