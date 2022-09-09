НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Стая» вышел эксклюзивно в Wink

Источник:
Sibnet.ru
262 0
Фото: © кадр из сериала «Стая»

Эксклюзивный показ молодежной драмы «Стая» стартовал в видеосервисе Wink с пятницы, 9 сентября.

По сюжету юные правонарушители отправляются в горы в рамках экспериментальной программы. Каждый герой — яркая личность со своей мрачной историей. Им предстоит пройти через опасный горный перевал под контролем психолога-воспитателя Риты (Агата Муцениеце).

В одну из ночей в палаточном лагере происходит трагедия. Подростки понимают, что будут главными подозреваемыми, и решают бежать, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляются муж Риты (Макар Запорожский) и отец одного из ребят (Александр Робак), которые не подозревают с чем им придется столкнуться в процессе.

Съемки сериала «Стая» проходили в экстремальных условиях в Краснодарском крае, Дагестане и Северной Осетии, куда группа отправилась в двухмесячную экспедицию. А прежде актеры усиленно готовились к съемкам в Москве: прошли обучение скалолазанию и безопасному поведению в горах, а также научились стрелять из лука.

Первая серия «Стаи» уже доступна для просмотра в Wink. Новые эпизоды будут выходить по пятницам.

Еще по теме
Абонентам Ростелекома включили новые познавательные каналы
Wink представил новые фильмы и сериалы сентября
Приложение Wink стало обязательным
«Дом Дракона» появился в Wink
смотреть все
Культгид #Wink
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Модель показала обнаженную грудь после победы в кулачном бою
Кремль отреагировал на слова Кадырова о возможной отставке
Обсуждение (0)
Картина дня
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Пентагон оценил потери украинской армии в десятки тысяч человек
Северная Корея провозгласила себя ядерным государством
Власти предложили «приватизировать» пенсионные накопления россиян
Топ комментариев

Denis CENTR

Правительство полностью состоит из таких как он, они пекутся лишь о своих шкурах, и им плевать на нашу...

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

pepelmetal

Скоро будешь сидеть за решёткой

Alhazred

Ну че ты лепишь? Обе стороны естественно опасаются друг друга. Но насчет дремучести и отсталости это...