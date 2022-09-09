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Новосибирцы больше других россиян испугались увольнения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская область находится в топе регионов России с самыми высокими показателями по угрозе увольнения, которое ощущают сотрудники на рабочем месте, сообщает служба исследований hh.ru.

По данным за третий квартал года, 26,5% трудоустроенных жителей Новосибирской области полагают, что для них существует угроза увольнения работодателем. Уверенно ощущают себя на нынешнем рабочем месте 66% трудоустроенных новосибирцев, остальные затруднились оценить свое положение.

Новосибирская область находится в десятке регионов России с самыми высокими показателями по угрозе увольнения, которое ощущают сотрудники на рабочем месте. В целом по России страх увольнения испытывают 25% опрошенных, уверены в своей стабильности на текущем рабочем месте 65%.

Чаще других угрозу увольнения сегодня ощущают представители сфер «Управление персоналом» (39% полагают, что могут остаться без работы), «Розничная торговля» (35%) и «Транспорт, логистика» (31%).

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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