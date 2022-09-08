Горный Алтай задумался о введении туристического сбора

Власти Республики Алтай обсудят с жителями и экспертами возможность и целесообразность введения в регионе туристического сбора, сообщил пресс-секретарь главы субъекта Михаил Максимов.

Ранее председатель комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту РФ Владимиру Путину внести в Госдуму законопроект, позволяющий всем регионам страны вводить туристический сбор.

Как рассказал Максимов агентству ТАСС, сейчас санаторно-курортная деятельность в Республике Алтай находится в начале развития. Поэтому власти региона считают целесообразным возможность введения именно туристического сбора.

«При этом необходимо обсудить эту возможность с нашими жителями, представителями экспертного сообщества, руководителями туристического бизнеса, депутатами всех уровней», — процитировал он Хорохордина.

Помимо суммы сбора важно определить порядок его уплаты, возможные льготные категории граждан. В случае принятия решения о введении сбора планируется освободить от него местных жителей.

Ежегодный турпоток в Горный Алтай уже несколько лет превышает 2 миллиона человек. В этом году в республике прогнозируется рост турпотока в пределах 2,5 миллиона человек.