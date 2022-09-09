Вместо доллара и евро: в какой валюте хранить сбережения

Доллар и евро стали токсичными для России, на смену им в качестве средства расчета и хранения приходят валюты дружественных стран — китайский юань и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Доллар больше России «не нужен», считает замминистра. «Я поддерживаю тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить в этой валюте. Собственно, это и невозможно. Даже если говорить про неподсанкционных лиц, это абсолютно бессмысленно», — сказал Моисеев в интервью РБК.
По его словам, иностранная валюта для распространения ее в
обороте страны должна обладать такими свойствами, как курсовая стабильность,
ликвидность, плюс не должно быть заградительного валютного контроля в стране,
которая ее выпускает.
«Валюта, на которую в
первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок
большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара», —
отметил Моисеев. В последние месяцы российские банки стали активно продавать юани,
в том числе наличные. Сбербанк сообщил, что начинает кредитовать в китайской
валюте.
«Посмотрите, как у нас изменился объем торгов валютной парой
рубль/юань — с февраля вырос в 50 раз», — обратил внимание замминистра. Он
добавил, что Москва и Пекин запланировали увеличить двусторонний
торговый оборот до 200 миллиардов долларов.
Экзотичный дирхам
«Юань — не единственная валюта, которая рассматривается.
Рассматриваются и дирхам (валюта Объединенных Арабских Эмиратов), и ряд других
валют более мелких рынков», — отметил Моисеев.
Дирхам может быть интересен для Россиян не только как способ
расчета, но и способ хранения, считает представитель Минфина. Эта валюта стабильна. Ее курс
привязан к курсу доллара. Россия хочет получать
дирхамы в оплату нефтяного экспорта от индийских покупателей
Эксперты советуют и другие восточные валюты. Но Минфин пока осторожен. «Там волатильность настолько
высокая, что никто их не рассматривает, кроме как для проведения однодневных
операций», — уточнил Моисеев.
Например, турецкая лира, один из
кандидатов на расширенное использование в России, в этом году обесценилась к
доллару почти на 27%.
«Если мы посмотрим на индийские рупии, возможность их
использования очень ограничена из-за достаточно жесткого валютного контроля
внутри Индии. Там есть достаточно серьезные ограничения в отношении того, что с
этой валютой можно делать», — сказал замминистра.
Сейчас есть проблема — в чем копить, «но ответ очевидный —
эти самые валюты» — юань и дирхам, подчеркнул Моисеев.