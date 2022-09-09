Вместо доллара и евро: в какой валюте хранить сбережения

Доллар и евро стали токсичными для России, на смену им в качестве средства расчета и хранения приходят валюты дружественных стран — китайский юань и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Доллар больше России «не нужен», считает замминистра. «Я поддерживаю тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить в этой валюте. Собственно, это и невозможно. Даже если говорить про неподсанкционных лиц, это абсолютно бессмысленно», — сказал Моисеев в интервью РБК.

По его словам, иностранная валюта для распространения ее в обороте страны должна обладать такими свойствами, как курсовая стабильность, ликвидность, плюс не должно быть заградительного валютного контроля в стране, которая ее выпускает.

Счета россиян в долларах и евро ранее фактически превратились в рублевые. Российские банки отрезаны от межбанковских каналов, и они испытывают нехватку наличных долларов и евро. Поэтому обязательства по таким счетам банкиры вынуждены исполнять в рублях.

«Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара», — отметил Моисеев. В последние месяцы российские банки стали активно продавать юани, в том числе наличные. Сбербанк сообщил, что начинает кредитовать в китайской валюте.

«Посмотрите, как у нас изменился объем торгов валютной парой рубль/юань — с февраля вырос в 50 раз», — обратил внимание замминистра. Он добавил, что Москва и Пекин запланировали увеличить двусторонний торговый оборот до 200 миллиардов долларов.

Экзотичный дирхам

«Юань — не единственная валюта, которая рассматривается. Рассматриваются и дирхам (валюта Объединенных Арабских Эмиратов), и ряд других валют более мелких рынков», — отметил Моисеев.

Дирхам может быть интересен для Россиян не только как способ расчета, но и способ хранения, считает представитель Минфина. Эта валюта стабильна. Ее курс привязан к курсу доллара. Россия хочет получать дирхамы в оплату нефтяного экспорта от индийских покупателей

Эксперты советуют и другие восточные валюты. Но Минфин пока осторожен. «Там волатильность настолько высокая, что никто их не рассматривает, кроме как для проведения однодневных операций», — уточнил Моисеев.

Например, турецкая лира, один из кандидатов на расширенное использование в России, в этом году обесценилась к доллару почти на 27%.

«Если мы посмотрим на индийские рупии, возможность их использования очень ограничена из-за достаточно жесткого валютного контроля внутри Индии. Там есть достаточно серьезные ограничения в отношении того, что с этой валютой можно делать», — сказал замминистра.

Сейчас есть проблема — в чем копить, «но ответ очевидный — эти самые валюты» — юань и дирхам, подчеркнул Моисеев.