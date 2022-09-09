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Маликов впервые станет судьей в шоу «Ну‑ка, все вместе!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Певец Дмитрий Маликов станет приглашенным членом жюри во втором выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!». Он откроет эфир суперхитом «Звезда моя далекая», сообщила пресс-служба канала «Россия».

«Что касается оценки конкурсантов, для меня непосредственно голос не имеет большого значения, важнее уверенность в себе и энергетика, которая идет от того или иного артиста. Я буду на это ориентироваться, и, конечно, на органику, чтобы внешний образ соответствовал тому репертуару, который выбирает вокалист», — цитирует певца пресс-служба канала.

По правилам шоу, участники поют перед сотней экспертов. Их задача — поднять как можно больше судей, заставив подпевать. В полуфинал в каждом выпуске попадают по два музыканта, набравшие большее количества баллов.

В первом выпуске больше всего судей удалось поднять бизнесмену Владимиру Сафонкину. Ему подпели 99 судей. Также в полуфинал прошла школьница Алина Бахшалиева.

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