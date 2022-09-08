Экономист рассказал об угрозе крепкого доллара

Укрепление доллара на мировом валютном рынке представляет риск для многих стран, но хуже всего придется импортерам сырья, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Большинство сырьевых товаров выражено в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырьевые товары дороже для всех стран, кроме США, — приводит «Прайм» мнение эксперта.

По его словам, это может усугубить проблему инфляции в африканских и латиноамериканских государствах, закупающих большие объемы топлива и продовольствия. Под ударом окажутся и страны с развивающимся рынком, такие как Индия и Таиланд.

Кроме того, рост долларовых процентных ставок ухудшит положение стран с высоким уровнем долга, например, Турции и ЮАР. При этом Россия не входит в группу риска, поскольку является экспортером сырья и имеет низкий уровень долга.