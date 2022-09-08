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Экономист рассказал об угрозе крепкого доллара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Укрепление доллара на мировом валютном рынке представляет риск для многих стран, но хуже всего придется импортерам сырья, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Большинство сырьевых товаров выражено в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырьевые товары дороже для всех стран, кроме США, — приводит «Прайм» мнение эксперта.

По его словам, это может усугубить проблему инфляции в африканских и латиноамериканских государствах, закупающих большие объемы топлива и продовольствия. Под ударом окажутся и страны с развивающимся рынком, такие как Индия и Таиланд.

Кроме того, рост долларовых процентных ставок ухудшит положение стран с высоким уровнем долга, например, Турции и ЮАР. При этом Россия не входит в группу риска, поскольку является экспортером сырья и имеет низкий уровень долга.

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Экономика #Деньги
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