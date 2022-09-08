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Netflix вернет «Телепузиков»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Телепузики»

Стриминговый сервис Netflix анонсировал перезапуск детского шоу «Телепузики», премьера состоится 14 ноября.

В новых выпусках шоу, как и в предыдущих, будет рассказываться о приключениях четырех героев: Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По, которые постепенно познают окружающий мир, сообщает The Hollywood Reporter.

В России «Телепузики» впервые вышли на экраны в 2000 году и был рассчитан на младенческую аудиторию. Кроме основных героев в шоу задействованы предметы — Пузи-тостер, пылесос Ну-ну, пузи-блинчики и пузи-кремы.

Проект в свое время привлек внимание психологов, которые отмечали ряд специфических особенностей: странный внешний вид телепузиков — неподвижные лица, отсутствие мимики, стеклянные глаза; отсутствие у персонажей — при явной их несамостоятельности — родителей, а также то, что при этом герои подчиняются жесткому контролю голоса свыше.

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