Ученые предложили новый способ приготовления попкорна

Попкорн можно готовить с помощью инфракрасного излучения — этот способ требует меньше всего энергии, выяснили ученые из Иранской научно-технической исследовательской организации.

Исследователи собрали экспериментальную установку с вращающейся камерой, в которой зерна кукурузы располагались вблизи двух инфракрасных ламп. После этого они стали включать лампы на разную мощность.

Оказалось, что при 700 Вт зерна раскрываются лучше всего. Добровольцы, которые оценивали вкус, цвет и упругость получившегося попкорна, предпочитали лакомство, приготовленное именно таким способом.

Приготовление попкорна инфракрасным излучением эффективнее, чем с помощью микроволновки, аппарата с нагревательной пластиной или аппарата с горячим воздухом, подчеркивается в статье ученых, опубликованной журналом ACSFood Science & Technology.

Новый способ может быть востребован промышленными производителями, а также кинотеатрами и развлекательными заведениями, где попкорн готовится большими партиями.