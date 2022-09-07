НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые предложили новый способ приготовления попкорна

Источник:
Sibnet.ru
269 0
Фото: aspaonline / Attribution License

Попкорн можно готовить с помощью инфракрасного излучения — этот способ требует меньше всего энергии, выяснили ученые из Иранской научно-технической исследовательской организации.

Исследователи собрали экспериментальную установку с вращающейся камерой, в которой зерна кукурузы располагались вблизи двух инфракрасных ламп. После этого они стали включать лампы на разную мощность.

Оказалось, что при 700 Вт зерна раскрываются лучше всего. Добровольцы, которые оценивали вкус, цвет и упругость получившегося попкорна, предпочитали лакомство, приготовленное именно таким способом.

Приготовление попкорна инфракрасным излучением эффективнее, чем с помощью микроволновки, аппарата с нагревательной пластиной или аппарата с горячим воздухом, подчеркивается в статье ученых, опубликованной журналом ACSFood Science & Technology.

Новый способ может быть востребован промышленными производителями, а также кинотеатрами и развлекательными заведениями, где попкорн готовится большими партиями.

Еще по теме
Большой адронный коллайдер оказался под угрозой остановки
Синий цвет гаджетов ускорил старение
Затонувший «Титаник» сняли в невероятном разрешении
Обогреватели из российских комплектующих создали в Томске
смотреть все
Наука #Наука #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
Модель показала обнаженную грудь после победы в кулачном бою
Обсуждение (0)
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Главные проблемы первоклассника: советы психолога
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Какие штампованные фразы разозлят собеседника?
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

жизнилюб

пусть скажут что инопланетяне...им какая разница,что всему миру врать

fydor55

От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?

Disobedient

Гросси еще уехать не успел из Энергодара. У фюрера украинского фашистского режима зеленского случилась...

Disobedient

Причем укра нацисты с этого скорее всего имели не самую большую дольку. Там возможно питались рыбы покрупнее...