Путин пригрозил Западу прекратить поставки топлива

Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе, заявил президент РФ Владимир Путин на площадке Восточного экономического форума.

«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А если будут приниматься какие-то политические решения, противоречащие контрактам, — мы их просто выполнять не будем. Мы вообще не будем ничего поставлять», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что свои контрактные обязательства Москва готова выполнять в полном объеме, однако в случае противоречия экономическим интересам поставки нефти, угля и любого другого топлива будут заморожены.

Путин уточнил, что сейчас наблюдаются две модели поведения со стороны европейских покупателей энергоресурсов: субсидирование высоких цен, либо сокращение потребления.

Первая модель неэффективна, поскольку не меняет поведения потребителей, а вторая верна с точки зрения экономики, но опасна в социальном смысле, предупредил президент России.