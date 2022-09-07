Путин пригрозил Западу прекратить поставки топлива

Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе, заявил президент РФ Владимир Путин на площадке Восточного экономического форума.
«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А если будут приниматься какие-то политические решения, противоречащие контрактам, — мы их просто выполнять не будем. Мы вообще не будем ничего поставлять», — подчеркнул Путин.
Российский лидер отметил, что свои контрактные обязательства Москва готова выполнять в полном объеме, однако в случае противоречия экономическим интересам поставки нефти, угля и любого другого топлива будут заморожены.
Путин уточнил, что сейчас наблюдаются две модели поведения со стороны европейских покупателей энергоресурсов: субсидирование высоких цен, либо сокращение потребления.
Первая модель неэффективна, поскольку не меняет поведения потребителей, а вторая верна с точки зрения экономики, но опасна в социальном смысле, предупредил президент России.
жизнилюбпусть скажут что инопланетяне...им какая разница,что всему миру врать
fydor55От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?
DisobedientГросси еще уехать не успел из Энергодара. У фюрера украинского фашистского режима зеленского случилась...
DisobedientПричем укра нацисты с этого скорее всего имели не самую большую дольку. Там возможно питались рыбы покрупнее...