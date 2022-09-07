Житель Алтая проломил голову трёхлетней дочке сожительницы

Разозлившийся на пьяную сожительницу мужчина в Республике Алтай проломил голову ее трехлетней дочке, заставляя женщину вернуться в дом, сообщает СУ СК по региону.

По данным ведомства, в ночь на 5 сентября в селе Кокоря Кош-Агачского района 30-летняя местная жительница выпивала с сожителем. Они поссорились, мужчина начал бить подругу, и та убежала.

Тогда он схватил спящую в доме трехлетнюю дочь женщины, вынес ребенка на улицу и, призывая сожительницу вернуться в дом, не менее трех раз с силой ударил девочку о землю. После этого вернулся в дом, положил ребенка на диван и скрылся.

Ребенка доставили в больницу, у нее закрытая черепно-мозговая травма, перелом черепа. Мужчину через несколько часов задержали на животноводческой стоянке.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего). Обвинение уже предъявлено, вину обвиняемый признал.

Правоохранители в рамках следствия устанавливают условия проживания и воспитания малолетних детей (2012, 2014 и 2019 годов рождения) в этой семье.