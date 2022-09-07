Путин пообещал сделать путешествия доступными для всех

Власти должны создать условия для того, чтобы в России люди с разным уровнем дохода могли путешествовать, заявил президент Владимир Путин.

Все люди должны иметь возможность для путешествий, посещения здравниц, курортов, отдыха у моря, знакомства с Москвой и Петербургом, «другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, в том числе, конечно, и природой Дальнего Востока и Русского Севера», — сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию туризма.

Он подчеркнул, что развивая сферу туризма, нужно в первую очередь исходить из интересов граждан. «Активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест», — отметил президент.

По его словам, у России здесь колоссальный потенциал в развитии туризма, и у каждого региона свои уникальные преимущества.

«Поэтому внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам Федерации, которые еще только осваивают, поднимают индустрию туризма наверх», — сказал Путин.