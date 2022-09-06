России поставили задачу изменить мировую финансовую систему

Россия должна взять инициативу в свои руки в условиях международных санкций и изменить существующую мировую финансовую систему, заявил представитель Министерства финансов Дмитрий Тимофеев.

«У России как у одного из мировых лидеров стоит сейчас такая глобальная задача прямо вот изменить мировую финансовую систему. Нам, видимо, придется это делать, потому что продолжать мы как бы так не можем», — сказал Тимофеев.

В частности, России предстоит сократить использования долларов в международных расчетах. При этом заморозка российских резервов показала всему миру, что использовать американскую валюту рискованно.

«Использовать вот эти признанные резервные валюты довольно опасно, потому что у тебя платежи могут быть арестованы по дороге. В общем, и участники это понимают в России, осталось убедить еще и страны-партнеры», — отметил представитель Минфина.