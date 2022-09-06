Песков оценил приговор журналисту Сафронову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «суровым» решение суда по делу журналиста Ивана Сафронова, которого накануне приговорили к 22 годам колонии.
«Мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме»,— сказал пресс-секретарь президента России в интервью телеканалу РБК, отказавшись детально комментировать громкое дело.
Песков уточнил, что закрытый характер судебного процесса «обусловлен тяжестью тех обвинений, которые ему вменялись и которые были доказаны обвинением и признаны судом». Он также отметил, что для подачи прошения о помиловании журналист должен признать вину.
Мосгорсуд 5 сентября приговорил советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по двум эпизодам дела о госизмене и штрафу в 500 тысяч рублей.
Суд признал Сафронова виновным в двух эпизодах сотрудничества с разведками Чехии и Германии. Защита настаивала, что обвиняемый не имел доступа к государственной тайне и занимался исключительно журналистикой. Сам Сафронов свою вину не признал.
DisobedientОни наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.
колобок11Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?
AlhazredЭто да. Но хороший актер, не означает, что он как человек умен.
DisobedientЧто у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?