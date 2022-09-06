Новый бренд автомобилей появится в России

Российская автомобилестроительная компания «Соллерс Авто» запустит новый собственный автомобильный бренд наряду с УАЗ, заявил гендиректор группы Николай Соболев на Восточном экономическом форуме.

«Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ. На большинстве новых проектов мы будем использовать и продвигать бренд "Соллерс"», — цитирует Соболева РБК.

По его словам, «Соллерс Авто» намерена развивать стратегию «на разумном балансе интегрированности в глобальный автопром и необходимой технологической независимости по критическим технологиям».

«Соллерс Авто» объединяет Ульяновский автомобильный завод и промплощадку Заволжского моторного завода, имеет в России совместные предприятия с Ford в Елабуге («Соллерс Форд») и Mazda во Владивостоке («Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»). В состав «Соллерс Авто» также входит инжиниринговый центр полного цикла «Соллерс Инжиниринг».