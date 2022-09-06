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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новый бренд автомобилей появится в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Соллерс Авто»

Российская автомобилестроительная компания «Соллерс Авто» запустит новый собственный автомобильный бренд наряду с УАЗ, заявил гендиректор группы Николай Соболев на Восточном экономическом форуме.

«Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ. На большинстве новых проектов мы будем использовать и продвигать бренд "Соллерс"», — цитирует Соболева РБК.

По его словам, «Соллерс Авто» намерена развивать стратегию «на разумном балансе интегрированности в глобальный автопром и необходимой технологической независимости по критическим технологиям».

«Соллерс Авто» объединяет Ульяновский автомобильный завод и промплощадку Заволжского моторного завода, имеет в России совместные предприятия с Ford в Елабуге («Соллерс Форд») и Mazda во Владивостоке («Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»). В состав «Соллерс Авто» также входит инжиниринговый центр полного цикла «Соллерс Инжиниринг».

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Авто #Автопром #Авторынок
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pkv84

Просто удивительно,Германия фактически и так с 2004 года кормит Польшу через дотации евросоюза,поляки...

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

Alhazred

Я вообще не понимаю, каким образом они хотят эти деньги с Германии стрясти? Ну пошлют их, и что они в...