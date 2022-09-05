Стало известно, когда подорожает ОСАГО

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 13 сентября, коридор базового тарифы будет расширен на 26% вверх и вниз, сообщила пресс-служба Банка России.

Расширение тарифного коридора позволит компаниям увеличить стоимость полисов. Решение принято из-за текущей ситуации на рынке запчастей — они серьезно подорожали за последние месяцы.

Для легковых автомобилей физлиц базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей (сейчас она 2224–5980 рублей). Для такси и общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны.

«Вряд ли в ситуации кризисов последних трех лет у кого-то возникнут иллюзии о том, что цены на ОСАГО для них значительно снизятся, хотя стоимость полисов все эти годы и остается примерно на одном уровне. И пусть цены на автозапчасти продолжают расти, но замедлить рост тарифов для добросовестных водителей, которых у нас большинство, расширение тарифного коридора точно может позволить», — прокомментировала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В сентябре 2020 года тарифный коридор расширился на 10% в обе стороны. В результате средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом.