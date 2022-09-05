Телезрители потребовали вернуть Нагиева в «Голос»

Фото: © кадр из проекта «Голос 60+»
Первый выпуск проекта «Голос 60+» вышел в воскресенье, 4 сентября. Вместо Дмитрия Нагиева шоу ведет Лариса Гузеева. Не все зрители остались довольны такой заменой.
Телезрители высказали свое недовольство в соцсетях. К анонсу выпуска пользователи Сети написали «Верните Нагиева!» Некоторые заявили, что принципиально не будут смотреть проект, пока его ведет Гузеева.
Критикуя новую ведущую, зрители написали, что с участниками она «фальшивая, наигранная и напыщенная».
Нашлись и те, кто с пониманием отнесся к замене. В защиту Гузеевой пользователи Сети написали, что в ее возрасте легче найти общий язык с участниками-пенсионерами.
AlhazredДа е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.
Siberian sinnerНачалась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.
ponhik78Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...
Asd10Подождать надо. Морковка не растёт быстрее если её тянуть за ботву. Хотя я обратил внимание на то, что...