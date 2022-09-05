Телезрители потребовали вернуть Нагиева в «Голос»

Первый выпуск проекта «Голос 60+» вышел в воскресенье, 4 сентября. Вместо Дмитрия Нагиева шоу ведет Лариса Гузеева. Не все зрители остались довольны такой заменой.

Телезрители высказали свое недовольство в соцсетях. К анонсу выпуска пользователи Сети написали «Верните Нагиева!» Некоторые заявили, что принципиально не будут смотреть проект, пока его ведет Гузеева.

Критикуя новую ведущую, зрители написали, что с участниками она «фальшивая, наигранная и напыщенная».

Нашлись и те, кто с пониманием отнесся к замене. В защиту Гузеевой пользователи Сети написали, что в ее возрасте легче найти общий язык с участниками-пенсионерами.