Минздрав спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом

Подъем заболеваемости коронавирусом COVID-19 прогнозируется в России в связи с началом учебного года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Рост заболеваемости связан с ростом коммуникации, приводит «Российская газета» слова Мурашко. Он обратился к родителям школьников с просьбой усилить меры личной безопасности и рекомендовал им осматривать детей перед посещением школы, а учителей призвал принимать необходимые меры.

Министр отметил, что в основном коронавирусом заражаются люди, которые не вакцинировались или получили вакцину более 260 дней назад. Он предупредил, что эти люди находятся в зоне риска, у них развиваются тяжелые, подчас фатальные осложнения.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил более 50,9 тысячи случаев, что почти на 1 тысячу больше, чем днем ранее. Суточная смертность составила 91. Под наблюдением врачей находится более 450 тысяч пациентов.