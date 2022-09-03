Бомбардировщики Ту-95МС проверили ПВО на востоке России

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выступили в качестве контрольных целей для проверки противовоздушной обороны Восточного военного округа, сообщает Минобороны РФ.

Полет ракетоносцев прошел в рамках стратегического командно-штабного учения «Восток-2022», отмечается в сообщении. Его продолжительность составила девять часов.

Ведомство отметило, что самолеты шли на минимальных интервалах и дистанциях на высоте более 8,5 километра и скорости 750 километров в час. По завершении полетов Ту-95МС вернулись в пункт дислокации.

Также в ходе учения подразделения ПВО округа отработали действия по отражению групповых и одиночных ракетных и авиационных ударов противника. Маневры продлятся до 7 сентября.