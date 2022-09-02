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Объявлена дата премьеры новой «Битвы экстрасенсов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТНТ

Потомки царских кровей, гипнотизер, колдун с обетом молчания и блогер примут участие в первом выпуске нового сезона «Битвы экстрасенсов», сообщила пресс-служба канала ТНТ.

10 сентября в 19.00 на ТНТ стартует 23 сезон «Битвы экстрасенсов». На кастинг пришли сразу несколько самопровозглашенных потомков царских кровей, гипнотизер, человек, который заморозил кровь своей покойной бабушки-ведьмы, и рассчитывает с ее помощью проходить испытания «Битвы».

Также среди участников будет колдун, взявший обет молчания. Он загадал, что если за время проекта не проронит ни слова, то дойдет до финала. Еще среди претендентов на участие в шоу будет блогер. Он попробует попасть в «Битву», не имея сверхспособностей, а используя лишь наблюдательность, логику и психологию.

Каждый участник пройдет в первом выпуске традиционные испытания — ширму, багажник и мистера «Икс». А в последующих испытаниях героев шоу ждут задания, связанные с реальными историями и трагедиями людей.

Ведущим 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» останется Марат Башаров, а главным скептиком снова будет Илья Ларионов, пришедший в шоу в предыдущем сезоне.

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Asd10

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