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Путин спел со школьниками гимн России. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в Калининграде спел со школьниками российский гимн.

После исполнения гимна президент сказал: «Здорово!» и обнял одну из школьниц под аплодисменты присутствующих.

Участниками «Разговора о важном» с президентом стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Минпросвещения предписало с этого года в школах в начале учебной недели исполнять гимн и поднимать государственный флаг, что должно «способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности» у учеников.

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Политика #Россия
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