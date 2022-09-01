Китайский истребитель J-20 превзошел американский F-35

Демонстрация возможностей истребителя пятого поколения J-20 ВВС Народно-освободительной армии Китая подтвердила его превосходство над американским F-35 Lightning II.

Возможности самолета показали в ходе дня открытых дверей китайских военно-воздушных сил в провинции Цзилинь, пишет издание Military Watch. В частности, два J-20 продемонстрировали невероятную маневренность.

Эксперты отмечают, что планеры истребителей пятого поколения тяжелее планеров самолетов четвертого поколения. Это затрудняет достижение высокой маневренности. Так, F-35 оснащен всего одним двигателем F135, что снижает его тяговооруженность.

J-20 был принят на вооружение в 2017 году. Китайский истребитель оснащается двумя двигателями, созданными на базе российских АЛ-31ФН. Он также имеет необычную для современных боевых машин схему «утка», что повышает его маневренность.