НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Китайский истребитель J-20 превзошел американский F-35

Источник:
Military Watch
415 5
Фото: Alert5 / CC BY-SA 4.0

Демонстрация возможностей истребителя пятого поколения J-20 ВВС Народно-освободительной армии Китая подтвердила его превосходство над американским F-35 Lightning II.

Возможности самолета показали в ходе дня открытых дверей китайских военно-воздушных сил в провинции Цзилинь, пишет издание Military Watch. В частности, два J-20 продемонстрировали невероятную маневренность.

Эксперты отмечают, что планеры истребителей пятого поколения тяжелее планеров самолетов четвертого поколения. Это затрудняет достижение высокой маневренности. Так, F-35 оснащен всего одним двигателем F135, что снижает его тяговооруженность.

J-20 был принят на вооружение в 2017 году. Китайский истребитель оснащается двумя двигателями, созданными на базе российских АЛ-31ФН. Он также имеет необычную для современных боевых машин схему «утка», что повышает его маневренность.

Еще по теме
«Терминатор» оказался устойчив к попаданию Javelin
Беспилотник‑камикадзе «КУБ БЛА» примут на вооружение в России
Новый британский авианосец сломался сразу после выхода в море
Белорусские самолеты переоборудовали под ядерное оружие
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Александр Гудков спародировал клип «Я русский»
ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
Россия для противодействия санкциям Запада сблизилась с Ираном
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин назвал школьникам цель спецоперации на Украине
Россия запланировала грандиозную закупку «дружественных» валют
Польша потребует военных репараций от Германии
США ограничили продажи мощных чипов в Россию
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Предлагаю снизить цены на европейские авто тыщ до 200 р за штуку, а товары быта рублей по 30 за чайник...

Alhazred

Хана кутятам. На что надеялись не понятно

kygear

они уже нам цены устанавливают.Майн Кампфа обчитались дегенераты..

d6w58vnowu

А чего не расплакалась-то в конце?🤔раз уж вписались в конфликт - пусть пожинают плоды своего европейского...