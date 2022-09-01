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Россия запланировала грандиозную закупку «дружественных» валют

Источник:
Bloomberg
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Фото: © Sibnet.ru

Россия рассматривает вероятность покупки в 2022 году юаней и других «дружественных» валют на общую сумму в 4,4 триллиона рублей, чтобы замедлить рост национальной валюты

Соответствующий план получил поддержку на специальном совещании с участием главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад правительства.

После этой сделки власти планируют перейти к более долгосрочной стратегии продажи активов в китайской валюте для финансирования инвестиций. При этом продажа активов в юанях требует отдельного соглашения с Китаем, отмечает агентство.

Другие валюты подвержены высоким политическим рискам, поскольку правительства таких стран могут изменить свой политический курс. Кроме этого, турецкая лира сталкивается с серьезными рисками девальвации.

Российские власти перешли к формированию валютных резервов в «дружественных» валютах после того, как резервы России были заморожены на фоне начала военной операции на Украине. Так, в начале марта Россия из-за санкций была лишена доступа к 300 миллиардам долларов резерва.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Предлагаю снизить цены на европейские авто тыщ до 200 р за штуку, а товары быта рублей по 30 за чайник...

Alhazred

Хана кутятам. На что надеялись не понятно

kygear

они уже нам цены устанавливают.Майн Кампфа обчитались дегенераты..

d6w58vnowu

А чего не расплакалась-то в конце?🤔раз уж вписались в конфликт - пусть пожинают плоды своего европейского...