Россия запланировала грандиозную закупку «дружественных» валют

Россия рассматривает вероятность покупки в 2022 году юаней и других «дружественных» валют на общую сумму в 4,4 триллиона рублей, чтобы замедлить рост национальной валюты

Соответствующий план получил поддержку на специальном совещании с участием главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад правительства.

После этой сделки власти планируют перейти к более долгосрочной стратегии продажи активов в китайской валюте для финансирования инвестиций. При этом продажа активов в юанях требует отдельного соглашения с Китаем, отмечает агентство.

Другие валюты подвержены высоким политическим рискам, поскольку правительства таких стран могут изменить свой политический курс. Кроме этого, турецкая лира сталкивается с серьезными рисками девальвации.

Российские власти перешли к формированию валютных резервов в «дружественных» валютах после того, как резервы России были заморожены на фоне начала военной операции на Украине. Так, в начале марта Россия из-за санкций была лишена доступа к 300 миллиардам долларов резерва.