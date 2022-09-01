Автошколы добавят часы для обучения городу

Автошколы перераспределят часы практики в пользу обучения будущих водителей в городских условиях, часов вождения на дорогах станет на шесть больше.

Приказ Минпросвещения №808, содержащий новые «примерные» программы обучения вождению вступил в силу 1 сентября. На основе этого документа автошколы разрабатывают и утверждают собственные программы.

Главное нововведение — перераспределение практических часов обучения. Теперь на подготовку на «площадке» отведено 18 часов, а на «город» — 38 часов (раньше было 24 и 32 часа соответственно).

Также в примерных программах впервые введено обучение вождению на автомагистралях. Учебная езда на скоростных дорогах была запрещена, но затем ГИБДД пришла к выводу, что необходимо адаптировать водителей и к таким условиям движения.