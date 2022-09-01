НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автошколы добавят часы для обучения городу

Источник:
Sibnet.ru
274 0
Фото: © Sibnet.ru

Автошколы перераспределят часы практики в пользу обучения будущих водителей в городских условиях, часов вождения на дорогах станет на шесть больше.

Приказ Минпросвещения №808, содержащий новые «примерные» программы обучения вождению вступил в силу 1 сентября. На основе этого документа автошколы разрабатывают и утверждают собственные программы.

Главное нововведение — перераспределение практических часов обучения. Теперь на подготовку на «площадке» отведено 18 часов, а на «город» — 38 часов (раньше было 24 и 32 часа соответственно).

Также в примерных программах впервые введено обучение вождению на автомагистралях. Учебная езда на скоростных дорогах была запрещена, но затем ГИБДД пришла к выводу, что необходимо адаптировать водителей и к таким условиям движения.

Еще по теме
Процедуру техосмотра значительно упростили
Стоимость техосмотра вырастет на 70%
Мошенники придумали автоподставу со стояночным тормозом
Юрист разъяснил, можно ли ехать на желтый
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Александр Гудков спародировал клип «Я русский»
Российские десантники остановили украинский прорыв
Водка помогла растениям обходиться без воды
ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины
Обсуждение (0)
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

ld_andrey

Около 30 миллионов человек страна потеряла от постперестроечных времен, они просто "не вписались в рынок",...

pepelmetal

Для русофобов и предателей да!

М. Алейников

Да, россия для не многих россиян. Остальные устали уже от издевательств.

Удавиков

Так-то цены уже выросли и растут дальше.И как это морально можно подготовиться к росту цен, социологи...