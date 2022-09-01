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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Матвиенко сочла достаточными ресурсы России победы на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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России располагает достаточными ресурсами для победы в специальной военной операции на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

«Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы — ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных. <...> Сейчас, полгода спустя, хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО», — написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.

По ее словам, на поле боя «нам реально противостоят не только вооруженные силы Украины, нацистские батальоны, но и коллективный Запад, НАТО».

«От исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения. Продолжит ли он и далее движение в сторону многополярной модели, утверждения в международных отношениях принципов равноправия, сотрудничества, справедливости. Или же США, их союзники установят свою глобальную гегемонию», — отметила Матвиенко.

Тема: Военная операция на Украине
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