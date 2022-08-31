Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев запомнился своими высказываниями, многие из которых стали крылатыми и ушли в народ. Какие фразы полюбились жителям страны?

Михаил Сергеевич запомнился своими «горячими» фразами, многие из которых стали крылатыми. Его фраза «Ну вы понимаете» пересказывалась и переиначивалась многими жителями Советского Союза.

Все потому, что Горбачев произносил ее почти в каждом своем выступлении, хотя окружающие, на самом деле, не часто понимали, о чем ведет речь президент.

«Лучше работать завтра, чем сегодня!»

Выражение, ставшее крылатым. Его Горбачев произнес, будучи еще секретарем ЦК КПСС.

«Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по работе Раисы Максимовны».

Эта фраза Михаила Сергеевича появилась в программе «Итоги» в 1996 году, когда он рассказывал о сухом законе и борьбе с пьянством, проводившимися в 1985 году.

«Мы знаем, кто есть ху на самом деле»

Такие слова Горбачев произнес на пресс-конференции, прошедшей сразу после августовского путча 1991 года, они мгновенно ушли в народ.

«Америке тоже нужна своя перестройка»

Предложением о заграничной перестройке экс-президент СССР прокомментировала вторжение американских войск и их союзников в Ирак в 2003 году.

«Я в данном случае с Иисусом Христом. Он был первый социалист у нас. Тут уже ничего не поделаешь»

Нетипичное отношение к роли Христа Горбачев высказал в интервью программе «Итоги» на телеканале НТВ в 1997 году.

«Те же штаны, только мотней назад, как в народе говорят»

Фраза по штаны была сказана в 2011 году на Radio Free Europe. Горбачев тогда говорил о борьбе с коррупцией в современной России, сравнивая ситуацию с событиями 1991 года.

«История — дама капризная, и что там она нарисует, трудно сказать. Но я хочу упредить ее, сказать, что, в общем, Горбачев — хороший парень»

Эти слова бывший президент СССР произнес в 2011 году в интервью радиостанции «Коммерсант FM».

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни.