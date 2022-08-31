НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Вы меня понимаете: крылатые фразы Михаила Горбачева

Источник:
Sibnet.ru
326 2
Михаил Горбачев
Фото: © Vladimir Vyatkin / CC BY-SA 3.0
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев запомнился своими высказываниями, многие из которых стали крылатыми и ушли в народ. Какие фразы полюбились жителям страны?

Михаил Сергеевич запомнился своими «горячими» фразами, многие из которых стали крылатыми. Его фраза «Ну вы понимаете» пересказывалась и переиначивалась многими жителями Советского Союза.

Все потому, что Горбачев произносил ее почти в каждом своем выступлении, хотя окружающие, на самом деле, не часто понимали, о чем ведет речь президент.

«Лучше работать завтра, чем сегодня!» 

Выражение, ставшее крылатым. Его Горбачев произнес, будучи еще секретарем ЦК КПСС.

«Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по работе Раисы Максимовны». 

Эта фраза Михаила Сергеевича появилась в программе «Итоги» в 1996 году, когда он рассказывал о сухом законе и борьбе с пьянством, проводившимися в 1985 году.

«Мы знаем, кто есть ху на самом деле»

Такие слова Горбачев произнес на пресс-конференции, прошедшей сразу после августовского путча 1991 года, они мгновенно ушли в народ.

«Америке тоже нужна своя перестройка»

Предложением о заграничной перестройке экс-президент СССР прокомментировала вторжение американских войск и их союзников в Ирак в 2003 году.

«Я в данном случае с Иисусом Христом. Он был первый социалист у нас. Тут уже ничего не поделаешь»

Нетипичное отношение к роли Христа Горбачев высказал в интервью программе «Итоги» на телеканале НТВ в 1997 году.

«Те же штаны, только мотней назад, как в народе говорят»

Фраза по штаны была сказана в 2011 году на Radio Free Europe. Горбачев тогда говорил о борьбе с коррупцией в современной России, сравнивая ситуацию с событиями 1991 года.

«История — дама капризная, и что там она нарисует, трудно сказать. Но я хочу упредить ее, сказать, что, в общем, Горбачев — хороший парень»

Эти слова бывший президент СССР произнес в 2011 году в интервью радиостанции «Коммерсант FM».

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни.

Еще по теме
Минобороны РФ сообщило о масштабных потерях ВСУ
Умер Михаил Горбачев
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
Путин назначил выплаты украинским беженцам
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Александр Гудков спародировал клип «Я русский»
Российские десантники остановили украинский прорыв
Кадыров пообещал Путину закончить спецоперацию быстро
Украину отключили от Запорожской АЭС
Обсуждение (2)
Картина дня
Умер Михаил Горбачев
Россияне морально подготовились к росту цен на еду и одежду
Россия перестроит финансовую систему из‑за санкций
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
85
Российские десантники остановили украинский прорыв
63
Кадыров пообещал Путину закончить спецоперацию быстро
59
МИД России обвинил Украину в ядерном терроризме
55
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
46
Россия для противодействия санкциям Запада сблизилась с Ираном