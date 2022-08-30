Норильчане увидели северное сияние

Житель Норильска Сергей Докукин сфотографировал редкое для августа явление — северное сияние, обычно оно возникает в этой местности гораздо позже — осенью и зимой.

Северное или полярное сияние — свечение верхних слоев атмосферы из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление возникает не только зимой, но и осенью в районе полярного круга.

«Летнее северное сияние сегодня ночью. Кто успел понаблюдать?», — спросил автор снимка в соцсетях.

Обычно сияния можно наблюдать в городе поздней ночью, когда ослабевает фон искусственного освещения. В пригородах Норильска они наблюдаются чаще.