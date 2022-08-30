НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Норильчане увидели северное сияние

Источник:
Sibnet.ru
182 0

Житель Норильска Сергей Докукин сфотографировал редкое для августа явление — северное сияние, обычно оно возникает в этой местности гораздо позже — осенью и зимой.

Северное или полярное сияние — свечение верхних слоев атмосферы из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление возникает не только зимой, но и осенью в районе полярного круга.

«Летнее северное сияние сегодня ночью. Кто успел понаблюдать?», — спросил автор снимка в соцсетях.

Обычно сияния можно наблюдать в городе поздней ночью, когда ослабевает фон искусственного освещения. В пригородах Норильска они наблюдаются чаще.

Еще по теме
Снег выпал в августе в парке «Ергаки». ВИДЕО
Байкальские жабы массово гибнут на дорогах
Как собирать грибы: ножом или руками?
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
смотреть все
Жизнь #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские десантники остановили украинский прорыв
Кадыров пообещал Путину закончить спецоперацию быстро
Школьница «дозвонилась» на МКС с помощью радиостанции
Украину отключили от Запорожской АЭС
Обсуждение (0)
Картина дня
ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины
Небензя ответил на призыв США «скинуться» на Афганистан
Трамп потребовал немедленно новых выборов президента США
Аналитик указал на уловку с ипотекой под 0,1%
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
85
Российские десантники остановили украинский прорыв
63
Кадыров пообещал Путину закончить спецоперацию быстро
59
МИД России обвинил Украину в ядерном терроризме
47
Германия усомнилась в продолжении поставок оружия на Украину
47
Британии предрекли наступление энергетической катастрофы