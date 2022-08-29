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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинские военные пробили крышу Запорожской АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/vrogov

Крыша одного из корпусов Запорожской атомной электростанции оказалась пробита в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, в поврежденном корпусе хранится свежее топливо для реакторов атомной станции. К сообщению он приложил фотографию пробитой крыши хранилища со следами разрушений.

По предварительным данным, украинские военные нанесли артиллерийский удар по атомной станции из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя. Власти контролируют ситуацию, радиационный фон в норме.

С 31 августа по 3 сентября на Запорожской АЭС пройдет инспекция МАГАТЭ. Российская сторона уже подготовила доказательства украинских ударов по атомной станции, их передадут представителям миссии.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

Конечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...

Asd10

Ну и ты не пропадай надолго...)))

GammiPluh

от тебя вечно один бред в комментах

Asd10

Её Рада отменит, как дефолт.)))