Украинские военные пробили крышу Запорожской АЭС

Крыша одного из корпусов Запорожской атомной электростанции оказалась пробита в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, в поврежденном корпусе хранится свежее топливо для реакторов атомной станции. К сообщению он приложил фотографию пробитой крыши хранилища со следами разрушений.

По предварительным данным, украинские военные нанесли артиллерийский удар по атомной станции из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя. Власти контролируют ситуацию, радиационный фон в норме.

С 31 августа по 3 сентября на Запорожской АЭС пройдет инспекция МАГАТЭ. Российская сторона уже подготовила доказательства украинских ударов по атомной станции, их передадут представителям миссии.