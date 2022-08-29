Томичи залатали дыры в асфальте арт‑заплатками

Музей славянской мифологии в Томске заделал дыры в асфальте с помощью арт-заплаток с тематикой истории спорта в городе, сообщается на сайте музея.

Проект появился с подачи иркутского художника Ивана Кравченко, которому надоели дыры на асфальте, и он стал делать красивые заплатки из керамики. Затем эту идею вместе с иркутянином решил реализовать в Томске Музей славянской мифологии.

Летом в Томске появились заплатки «По следам Петра Макушина» и «Сладкая история Томска». К ним записали аудиогиды от Музея. Томичи с удовольствием ищут арт-заплатки по городу и собирают коллекцию фото с ними.

В конце августа в Томске появился маршрут «Спортивная история Томска: от ипподрома до Дворца спорта» из десяти арт-заплаток от улицы Кузнецова до Дворца зрелищ и спорта. В разработке аудиогид по маршруту.