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Томичи залатали дыры в асфальте арт‑заплатками

Источник:
Sibnet.ru
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Музей славянской мифологии в Томске заделал дыры в асфальте с помощью арт-заплаток с тематикой истории спорта в городе, сообщается на сайте музея.

Проект появился с подачи иркутского художника Ивана Кравченко, которому надоели дыры на асфальте, и он стал делать красивые заплатки из керамики. Затем эту идею вместе с иркутянином решил реализовать в Томске Музей славянской мифологии.

Летом в Томске появились заплатки «По следам Петра Макушина» и «Сладкая история Томска». К ним записали аудиогиды от Музея. Томичи с удовольствием ищут арт-заплатки по городу и собирают коллекцию фото с ними.

В конце августа в Томске появился маршрут «Спортивная история Томска: от ипподрома до Дворца спорта» из десяти арт-заплаток от улицы Кузнецова до Дворца зрелищ и спорта. В разработке аудиогид по маршруту.

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Жизнь #Город #Томск
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Spectre32

Чухают что за бугром не выжить ))))

~ST~

сейчас даст 101 прощальный концерт

GammiPluh

Конечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...

Asd10

Да. Ты прав. Исключительно с ними.