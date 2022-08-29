НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперты спрогнозировали подорожание кофе на 30%

Источник:
РИА Новости
254 1
Фото: © gaggia

Неурожай кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразился на его стоимости на мировых рынках, сообщили эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году», — рассказал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.

По его словам, «первый удар по урожаю кофе пришелся именно на Колумбию и Латинскую Америку в целом, а это регионы, где выращивается арабика».

«Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире», — сказал эксперт.

«К примеру, робуста сейчас уже во Вьетнаме стоит в опте больше двух долларов за килограмм. Надо понимать, что отличие розницы в том, что там уже обжаренный кофе — причем в разных странах по различным методикам, также накладывается маркетинг, упаковка и логистика. В переводе на рубли стоимость пачки 1 кг выходит уже 1 тысячу рублей», — рассказал Чарный.

Еще по теме
Производитель чая Milford покинул Россию
России спрогнозировали дефицит сайры
Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России
Производитель пельменей из Федосихи застолбил географическое название
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин назначил новую выплату родителям школьников
Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине
Умер актер «Молодежки» и «Интернов» Максим Пинскер
Видео ремейка The Last of Us слили в Сеть
Обсуждение (1)
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

Spectre32

Чухают что за бугром не выжить ))))

~ST~

сейчас даст 101 прощальный концерт

GammiPluh

Конечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...

Asd10

Да. Ты прав. Исключительно с ними.