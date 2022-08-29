Неурожай кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразился на его стоимости на мировых рынках, сообщили эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году», — рассказал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.

По его словам, «первый удар по урожаю кофе пришелся именно на Колумбию и Латинскую Америку в целом, а это регионы, где выращивается арабика».

«Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире», — сказал эксперт.

«К примеру, робуста сейчас уже во Вьетнаме стоит в опте больше двух долларов за килограмм. Надо понимать, что отличие розницы в том, что там уже обжаренный кофе — причем в разных странах по различным методикам, также накладывается маркетинг, упаковка и логистика. В переводе на рубли стоимость пачки 1 кг выходит уже 1 тысячу рублей», — рассказал Чарный.