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Работодатели вновь стали переводить сотрудников на удаленку

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Число компаний, где работников на фоне роста числа заражений коронавирусом стали переводить на удаленку, выросло в августе, свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

Опрос проводился с 3 по 26 августа во всех регионах России, в нем поучаствовали 1 тысяч респондентов — представителей кадровых служб. Их ответы показали, что чаще всего бизнес использует удаленный формат работы в Москве (17%) и Санкт-Петербурге (13%). На остальной территории страны этот показатель в среднем составляет 12%, приводит РБК результаты опроса.

По сравнению с июнем увеличилось и количество предприятий, где дистанционно работают более половины сотрудников: сейчас их 15%. В то же время в каждой второй компании в офис не ходит не более 10% персонала. Чаще всего удаленно работают IT-сотрудники (в 39% организаций), а также работники в сферах финансов (17%) и продаж (14%).

В начале августа SuperJob провел опрос, который показал, что 38% россиян согласились бы на понижение зарплаты, чтобы им разрешили работать из дома. Эти сотрудники рассчитывают, что сокращение дохода будет компенсировано отсутствием расходов на транспорт и сокращением затрат на питание.

В июле, после того как Роспотребнадзор в начале месяца отменил коронавирусные ограничения, в России начался рост заболеваемости COVID-19. Власти нескольких регионов вернули обязательный масочный режим, в других такая мера носит рекомендательный характер.

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Экономика #Рынок труда #Новости COVID19
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