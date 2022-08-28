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Биометрию на экзаменах в вузах сделают постоянной

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Минцифры России предложило постоянно использовать биометрию на экзаменах в вузах, соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовых актов.

Эксперимент по использованию Единой биометрической системы (ЕБС) для идентификации личности студентов в ходе промежуточной и итоговой аттестаций в вузах проводился в 2021/2022 учебном году, приводит «Российская газета» пояснительную записку к документу.

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Уточняется, что использование системы положительно себя зарекомендовало. В этой связи в министерстве предложили использовать ЕБС на постоянной основе.

По данным Минцифры, в эксперименте принимали участие семь вузов, в которых во время летней сессии 2021 года студенты сдавали экзамены с помощью ЕБС по 12 дисциплинам. При этом студенты имели возможность самостоятельно выбрать формат сдачи экзамена.

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Жизнь #Образование
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