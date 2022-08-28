Продажи китайских телевизоров резко выросли в России

Китайские бренды завоевывают российский рынок электроники и бытовой техники. Продажи телевизоров из Китая выросли почти, а бытовой техники — в три раза, такие данные приводят российские маркетплейсы.

На Ozon продажи телевизоров китайских брендов в мае выросли на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Среди китайских брендов больше всего популярны ТВ от Haier, Fusion, Harper и Xiaomi, приводят «Известия» данные маркетплейса.

При этом продажи Haier выросли почти в десять раз. Лидирует по штучным продажам телевизоров китайский бренд Xiaomi. Те же тенденции отмечают представители маркетплейса Wildberries.

Не отстают и китайские бренды бытовой техники. Например, по данным интернет-сервиса Avito, технику китайского бренда Viomi в мае-июне 2022 года покупали в 3,3 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Продажи товаров от BQ выросли на 95%.

Эксперты объясняют это тремя факторами. Во-первых, технику других популярных ранее брендов, например, южнокорейских LG, Samsung или японского бренда Sony, сейчас в магазинах найти уже сложно.

Во-вторых, техника ушедших из России брендов ввозится сейчас по параллельному импорту, и потребители не понимают, какая гарантия есть на эти товары. В-третьих, китайская техника доступнее по цене.