Первый канал поддержал спецоперацию патриотическим шоу «Свои»

Первый канал начал показывать патриотическую программу «Свои», где гостями стали современные литераторы и музыканты, поддерживающие Россию.

Первый выпуск «Своих» показали в субботу, 20 августа. Его ведущим стал поэт Владислав Маленко. Он начал эфир со стихотворения, а затем рассказал о начале военной спецоперации на Украине.

«Тем, кто сейчас сражается на фронтах, важно знать, что за их спинами — свои, которые их не бросают. Которые их любят, ждут, слагают песни и пишут о них стихи», — сказал Маленко.

Формат программы предполагает знакомство зрителей с известными на территории ДНР и ЛНР литераторами и музыкантами, их выступления и демонстрацию кадров проведения спецоперации.

Программа «Свои» будет выходить по субботам в 21.35 на Первом канале.