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Новосибирцы предпочли брать в кредит авто с пробегом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Большинство автокредитов в июле жители Новосибирской области оформили на подержанные машины, средний чек вырос до 1,1 миллиона рублей, сообщил банк «Открытие Авто».

Доля кредитов, выданных на покупку автомобилей с пробегом, составила 83%. Средний чек — 1,1 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с июнем на 150 тысяч рублей. В тройке самых популярных марок б/у авто — Toyota, Subaru и Honda.

Средний чек автокредита на новый автомобиль в Новосибирской области в июле, по данным банка, составил 2,1 миллиона рублей, также увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 200 тысяч рублей. Самыми популярными стали Hyundai, Renault и Skoda.

В целом июльские показатели выдачи автокредитов в «Открытии Авто» по объему превысили июньские результаты на 10%.

Продолжающийся рост среднего чека обусловлен, по мнению аналитиков, двумя моментами. Во-первых, банки продолжают выдавать кредиты качественным заемщикам, которым одобряются все большие суммы. Во-вторых, клиенты на фоне улучшения кредитных условий вновь все чаще рассматривают автокредиты как один из наиболее удобных способов приобретения авто.

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