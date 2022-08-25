Максим Галкин оказался самым вредным для России артистом

Ведущий Максим Галкин, уехавший из России, больше других артистов навредил стране. К таким выводам пришел политолог Александр Нетесов.

Политолог опубликовал в соцсетях список российских знаменитостей, которые после начала спецоперации уехали из страны и негативно высказались в адрес соотечественников.

На первом месте, по оценке политолога, оказался Максим Галкин. Он занял пацифистскую позицию и вместе с Аллой Пугачевой уехал в Израиль. Кроме того, ведущий на концертах за границей нелестно высказывался в адрес страны.

На втором месте в списке была указана Чулпан Хаматова, которая сейчас проживает в Латвии. Также в списке Юлия Ауг, Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич.