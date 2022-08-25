Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление

Только 58 стран ООН — менее трети от общего числа государств, входящих во всемирную организацию — поддержали совместное антироссийское заявление по конфликту на Украине
Авторы документа также призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий на Украине. «Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ», — приводит РИА Новости содержание заявления.
Среди поддержавших документ стран — США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Всего в ООН входит 193 страны.
Эти страны выразили сожаление о том, что Россия не остановила свою специальную военную операцию на Украине. Они выступили против ракетных ударов Москвы и осудили их.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ ввел беспрецедентные по жесткости санкции.
RenegaTTТурки как всегда одной жопой на 2х стульях пытаются усидеть )))
D762Виш ли, какое дело то! Там народу Крыма, на их заявления а = на твою поддержку, глобально... ну ты понял.
AlhazredПотомки свинопасов и торфодобытчиков никак не могут успокоиться. За всю историю у прибалтов независимости...
Siberian sinnerТы сейчас только что "...срок с пола поднял" ©Правильно моя покойная бабушка говорила ( Царствие ей Небесное)...