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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление

Источник:
РИА Новости
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Только 58 стран ООН — менее трети от общего числа государств, входящих во всемирную организацию — поддержали совместное антироссийское заявление по конфликту на Украине

Авторы документа также призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий на Украине. «Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ», — приводит РИА Новости содержание заявления.

Среди поддержавших документ стран — США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Всего в ООН входит 193 страны.

Эти страны выразили сожаление о том, что Россия не остановила свою специальную военную операцию на Украине. Они выступили против ракетных ударов Москвы и осудили их.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ ввел беспрецедентные по жесткости санкции.

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RenegaTT

Турки как всегда одной жопой на 2х стульях пытаются усидеть )))

D762

Виш ли, какое дело то! Там народу Крыма, на их заявления а = на твою поддержку, глобально... ну ты понял.

Alhazred

Потомки свинопасов и торфодобытчиков никак не могут успокоиться. За всю историю у прибалтов независимости...

Siberian sinner

Ты сейчас только что "...срок с пола поднял" ©Правильно моя покойная бабушка говорила ( Царствие ей Небесное)...