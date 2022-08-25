Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление

Только 58 стран ООН — менее трети от общего числа государств, входящих во всемирную организацию — поддержали совместное антироссийское заявление по конфликту на Украине

Авторы документа также призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий на Украине. «Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ», — приводит РИА Новости содержание заявления.

Среди поддержавших документ стран — США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Всего в ООН входит 193 страны.

Эти страны выразили сожаление о том, что Россия не остановила свою специальную военную операцию на Украине. Они выступили против ракетных ударов Москвы и осудили их.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ ввел беспрецедентные по жесткости санкции.