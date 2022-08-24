Возобновлен выпуск Lada Granta c подушками безопасности

Lada Granta снова начали оснащать подушками безопасности, в базовой версии она будет одна — для водителя, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Подушку безопасности водителя получат все автомобили Lada Granta 2022 модельного года, начиная с базовой комплектации. В более «продвинутых» версиях машины дополнительно могут быть оборудованы также подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем.

Конструкция и настройки системы безопасности, а также рулевое колесо с airbag аналогичны тем, что применялись на Lada Granta ранее.

«Возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления — это настоящая победа всего коллектива АвтоВАЗа и наших партнеров», — заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Стоимость модели с подушками составит от 753,5 тысячи рублей. Цена на упрощенную Lada Granta — Classic’22 — без «эйрбега» начинается от 678,3 тысячи рублей.