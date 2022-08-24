НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Возобновлен выпуск Lada Granta c подушками безопасности

Источник:
Sibnet.ru
402 0
Фото: © АвтоВАЗ

Lada Granta снова начали оснащать подушками безопасности, в базовой версии она будет одна — для водителя, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Подушку безопасности водителя получат все автомобили Lada Granta 2022 модельного года, начиная с базовой комплектации. В более «продвинутых» версиях машины дополнительно могут быть оборудованы также подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем.

Конструкция и настройки системы безопасности, а также рулевое колесо с airbag аналогичны тем, что применялись на Lada Granta ранее.

«Возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления — это настоящая победа всего коллектива АвтоВАЗа и наших партнеров», — заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Стоимость модели с подушками составит от 753,5 тысячи рублей. Цена на упрощенную Lada Granta — Classic’22 — без «эйрбега» начинается от 678,3 тысячи рублей.

Тема: Русские машины
Создатель электромобиля Zetta опроверг закрытие проекта
Директор «Москвича» пообещал собственную автомобильную платформу
АвтоВАЗ начал поиски коробки-автомата в Китае
Автоэксперт сообщил о закрытии проекта электромобиля Zetta
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Женщина отрастила волосы длиной с девятиэтажку
Зеленский выдвинул России ультиматум
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
80
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
54
Россия прирастет новыми федеральными округами
53
Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России
46
Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине
42
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто