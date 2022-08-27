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Второй сезон шоу «Новые танцы» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

«Новые танцы» вернутся на ТНТ со вторым сезоном 27 августа, вести шоу будет Лейсян Утяшева, а с участниками пообщается Ульяна Пылаева.

Во втором сезоне формат шоу останется прежний. Танцоры будут состязаться в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды.

Во главе жюри — Мигель. Помогать отбирать участников ему будут хореографы Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Катя Решетникова, Владимир Варнава, а также приглашенные звезды Ида Галич, Евгения Медведева и другие.

Среди участников второго сезона будут и знакомые лица. Коля Багдасарян, молодая звезда Ева Уварова, финалисты разных сезонов проекта «Танцы» Юлия Гаффарова, Ксения Горячева.

«Новые танцы» стартуют 27 августа, свежие выпуски будут выходить по субботам в 21.00.

Культгид
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Топ комментариев

ponhik78

??? Украина питает АЭС? Это как?

slavaynin

Вот что значит честный ЧЕЛОВЕК!

corrector

и что им кто сделал , твоим "знаменитостям" бездельникам ? Всех уже по лагерям рассадили ?

d6w58vnowu

а выступала ли она за мир, когда бомбили Донбасс?🤔ну-да ну-да! не было такой повестки...