Второй сезон шоу «Новые танцы» стартует на ТНТ

«Новые танцы» вернутся на ТНТ со вторым сезоном 27 августа, вести шоу будет Лейсян Утяшева, а с участниками пообщается Ульяна Пылаева.

Во втором сезоне формат шоу останется прежний. Танцоры будут состязаться в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды.

Во главе жюри — Мигель. Помогать отбирать участников ему будут хореографы Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Катя Решетникова, Владимир Варнава, а также приглашенные звезды Ида Галич, Евгения Медведева и другие.

Среди участников второго сезона будут и знакомые лица. Коля Багдасарян, молодая звезда Ева Уварова, финалисты разных сезонов проекта «Танцы» Юлия Гаффарова, Ксения Горячева.

«Новые танцы» стартуют 27 августа, свежие выпуски будут выходить по субботам в 21.00.