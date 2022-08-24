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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Замедление темпов военной операции на Украине было сознательным решением, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, это необходимо для минимизации жертв среди гражданских.

«Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — сказал Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС, передает ТАСС.

Шойгу уточнил, что военная операция «идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены». Он также обвинил страны Запада в затягивании конфликта путем поставок Украине оружия.

За полгода спецоперации российские военные взяли под контроль всю территорию Луганской народной республики, часть территории ДНР, частично Запорожье, а также Херсонскую область и часть Харьковской.

Тема: Военная операция на Украине
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