Тепло в Новосибирске продержится до выходных

Теплая погода до 25 градусов будет радовать новосибирцев до выходных, пока в город не придут циклоны с севера, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
«Над нами пока однородная воздушная масса, она прогревается, поэтому днем температура воздуха поднимается выше 23-25 градусов», — сказала синоптик.
В четверг и пятницу днем будет сухо и тепло, до 23-25 градусов. А пятницу днем ожидается дождь и гроза. Днем температура воздуха составит 21-23 градуса.
«Обширный антициклон препятствует движению атлантических циклонов с запада на восток. Циклоны вынуждены менять траекторию и в обход этого гребня смещаться к нам через северный Урал», — сказала Виноградова.
В субботу днем ожидается дождь и гроза, температура воздуха днем составит 16-18 градусов тепла с понижением в течение дня до 12-14 градусов.
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