Робопес умилил участников «Технопрома-2022». ВИДЕО

Робопес Unitree умилил всех участников «Технопрома-2022», он встречал высоких гостей на выставке. Это российский аналог известного робота фирмы Boston Dynamics.

Робопес Unitree — копия Digidog фирмы Boston Dynamics, но «улучшенная». Он может вести передачу HD-видео в реальном времени, ходить, подниматься после падения, переворачиваться, преодолевать препятствия, распознавать жесты, следовать за человеком.

«Это самая маленький из семейства, она для демонстрации. Есть и большие промышленные робопсы, они могут применяться в промышленности, например, с датчиком метана в шахте. Военное применение, возможно, в дальнейшем», — сказал Sibnet.ru разработчик робопса Альберт Еналеев.

Он отметил, что сейчас производство роботов мелкосерийное. А микроэлектронику для производства приходится везти из Китая, в России ее не производят.