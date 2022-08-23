Посла Украины вызвали в МИД Казахстана после слов о русских

Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Украины Петра Врублевского в связи с его высказываниями о русских, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Врублевский накануне в интервью сказал, что Украина собирается «убить как можно больше русских». «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям», — добавил украинский посол.

«В МИД Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в Республике Казахстан Петром Врублевским. В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД также отметили, что казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.

«Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», — подчеркнули в министерстве.